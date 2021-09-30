BELMEK için son başvuru 22 Ekim 44 branşta kurs verilecek

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yeni dönem eğitimlerine başlamak için gün sayıyor. 44 branşta verilecek olan kurslar için 22 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru alınacak.

BELMEK20212022 dönemine eklenen yeni branşlar ile başvuru almaya başladı. Geçtiğimiz kurs döneminde 33 olan kurs branş sayısı, eklenen 11 yeni branşla birlikte 44’e çıktı. 22 Ekim tarihine kadar devam edecek olan başvurular Camikebir Mahallesi Eski Film Platosu ile Bahçeşehir 3.Bölgede bulunan Düzce Belediyesi ek binada alınacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 380 514 25 44 numaralı hattan detaylı bilgi alabilecek.



44 branşta kurs verilecek

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Osmanlıca, Diksiyon, OkumaYazma, Kur’anı Kerim, Yönetici Asistanlığı, Drama, Bilgisayar, Fotoğrafçılık, İşaret Dili, Doğalgaz Ateşleme, İğne Oyası, Tel Kırma, Örgü, Takı, Makrome, El Nakışı, Ev Tekstili, Rolyef, Ahşap Boyama, Ahşap Yakma, Resim, Kara Kalem, Çömlek, Seramik, Çini, Hat, Tezhip, Geri Dönüşüm, Modelistlik, Stilistlik, GelinlikAbiye, Pasta, Yemek, Klarnet, Ney, Bağlama, Gitar, Keman, Kemençe ve Satranç alanlarda oluşturulan 44 braşn ile Düzcelilerin hem meslek edinmesi hem de yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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