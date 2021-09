Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, İtfaiye personelleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve AK Partili belediye meclis üyeleriyle birlikte itfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Özlü, her yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ münasebetiyle İtfaiye teşkilatının haftasını kutladı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve itfaiye personelleri tarafından karşılanan Başkan Özlü, ülke genelinde yaşanan yangın ve sel afetlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından ötürü itfaiye personelini bir kez daha tebrik etti.



"Üstün gayretleri takdire şayandır"

Cansiperhane bir şekilde görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeki teşkilatın bölgemiz için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Özlü, “Teşkilatımızın özellikle bu yıl içerisinde ülke genelinde meydana gelen afetlerde göstermiş olduğu üstün gayretleri takdire şayandır. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Her platformda belirttiğimiz gibi İtfaiye teşkilatımız bizim yüz akımız. Gerek Düzce gerekse de bölgenin en büyük, en kapsamlı ve en hızlı teşkilatı için var gücümüzle çalışmalarımız sürüyor. İtfaiye binamızın fiziki şartlarının iyileştirilmesinden Bahçeşehir Bölgesinde kurduğumuz müfrezemize, ekipman ve araçlarımızın modernizasyonuna kadar bir çok çalışmayı bir arada sürdürüyoruz. Her türlü olumsuz koşulda canla başla mücadelelerine şahit olduğumuz teşkilatımızın haftalarını kutluyorum” dedi.

Ziyarette, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman tarafından Belediye Başkanı Özlü ve AK Parti İl Başkanı Keskin’e Türk bayrağı ve İtfaiye Bayrağı hediye edildi.

