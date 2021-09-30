DTSO personeline etkili iletişim eğitimi

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) vizyonel yönetim anlayışı ve etkili halkla ilişkiler etkinliğini arttırma çalışmaları kapsamında personele “Diksiyon, Artikülasyon, Güzel ve Etkili Konuşma“ eğitimi verildi.

DTSO tarafından organize edilen Etkili İletişim ve Beden Dili eğitim seminerine, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk’ün anlatımıyla Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası personeline yönelik gerçekleşen eğitim seminerinde, etkili iletişimin temel kuralları, beden dili hareketleri ve toplumdaki anlamları, etkili iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, ilk izlenim, ses kullanma, göz ilişkisi, fonetik, artikülasyon, tonlama, vurgu, durak, ses ve nefes teknikleri, sıkça karıştırılan sözcükler ve iş hayatında iletişime yönelik bilgiler konular ele alındı.

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