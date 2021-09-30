AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, anket sonuçlarını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, anket sonuçlarını değerlendirdi

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, anket sonuçlarını değerlendirdi

Ak Parti ARGE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Düzce il teşkilatına yaptığı ziyarette anket sonuçlarını değerlendirerek, AK Parti’nin yüzde 38 ile 40 seviyesinde çıktığını çalıştıkları takdirde 5 puan daha artırabileceklerini söyledi.
AK Parti ARGE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, eski Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile birlikte Düzce AK Parti Teşkilatlarını ziyaret etti. İl Başkanı Mustafa Keskin ile belde belediye başkanları, il yönetim kurulu, Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette önce İl Başkanı Mustafa Keskin'den Düzce ile ilgili bilgiler alan Mustafa Şen, son yapılan anketlerde AK Parti’nin oy oranını değerlendirdi. Mustafa Şen, anket sonuçlarıyla ilgili olarak şunları kaydetti; “Her ay birkaç anket sonucuna bakarak değerlendirmeler yapıyoruz. ARGE ve eğitim başkanlığı olarak anket sonuçlarını değerlendiriyoruz. İşini düzgün yapan, akademik ölçülerde yapan arkadaşlarını çalışmalarına bakıyoruz. AK Parti 38 ile 40 arasında bir dalga çiziyor. Bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi şartlarına rağmen bu rakamlar çıkıyor. Bu oldukça iyi bir oran. Fakat bundan daha güzeli de var. Eğer iyi çalışırsak gereğini yaparsak vatandaş bize 45 puan daha verebileceğini söylüyor. Yani çeki masanın üzerine koymuş, çalış nakite çevir diyor. Bu da bize düşen bir görev. Biz çalışacağız. Bütün AK Partililer sahada olurlarsa 56 puan rahatlıkla gelir ve ben 2023’te de onu görüyorum” dedi.
Basın açıklamasının ardından ise teşkilat içi toplantı yapan Mustafa Şen ve beraberindekiler, basına kapalı olarak AK Parti Düzce teşkilatlarını dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay’dan İtfaiye’ye ziyaret
YEREL HABERLER Kızılay’dan İtfaiye’ye ziyaret
Düzce tanıtım afişleri kurumlara dağıtılıyor
YEREL HABERLER Düzce tanıtım afişleri kurumlara dağıtılıyor
Düzce ürünlerine kargo indirimi
YEREL HABERLER Düzce ürünlerine kargo indirimi
Düzce’de ihracat da ithalat da arttı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracat da ithalat da arttı
Meclis ve toplu komite toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Meclis ve toplu komite toplantısı gerçekleştirildi
DTSO personeline etkili iletişim eğitimi
YEREL HABERLER DTSO personeline etkili iletişim eğitimi
Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti
BELMEK için son başvuru 22 Ekim 44 branşta kurs verilecek
YEREL HABERLER BELMEK için son başvuru 22 Ekim 44 branşta kurs ...
368 kişiye şartlı sağlık yardımı yapılacak
YEREL HABERLER 368 kişiye şartlı sağlık yardımı yapılacak
Akçakoca’da kadastro yenileme çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Akçakoca’da kadastro yenileme çalışmaları başlıyor
Esnaf dijitalleşmekte en çok neden şikayet ediyor? Bİlsoft’tan özel destek hizmeti
YEREL HABERLER Esnaf dijitalleşmekte en çok neden şikayet ...
Öğrencilere doğa ve biyoçeşitlilik eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere doğa ve biyoçeşitlilik eğitimi
Üniversitede yapılan çalışmalar değerlendirildi
YEREL HABERLER Üniversitede yapılan çalışmalar değerlendirildi
Mağdur vatandaşlar için araç takviyesi protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Mağdur vatandaşlar için araç takviyesi protokolü ...
Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı Saldırıda kulağı kopan 5 yaşındaki minik Alaz kanlar içinde kaldı Komşuları tarafından kurtarılan çocuğun başına 300 dikiş atıldı
YEREL HABERLER Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 ...
Polisin dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Polisin dikkati sayesinde yakalandı
Zabıta ekipleri etiket ve kasa fiyatını kontrol etti
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri etiket ve kasa fiyatını kontrol etti
Düzce’de asbestli borular değişiyor
YEREL HABERLER Düzce’de asbestli borular değişiyor
Jandarma’dan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucuya geçit yok
Okulun bahçesinden topladılar
YEREL HABERLER Okulun bahçesinden topladılar
Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır ...
Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı
Öğrencilere kampüsü verimli ve aktif kullanma yolları anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere kampüsü verimli ve aktif kullanma yolları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.