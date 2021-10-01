Vali Atay’dan Kaynaşlı köylerine ziyaret

– Düzce Valisi Cevdet Atay, köy ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek Kaynaşlı’da 2 köyü daha ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını bizzat kendisi dinledi.

Düzce’de köylülerin sorunlarını birebir dinlemek için köy ziyaretleri başlatan Vali Atay’ın son ziyaretleri Kaynaşlı’da bulunan Muratbey ve Çamlıca köyleri oldu. Köy muhtarlığına daha önceden verilen haber sonrasında köylüler Düzce Valisi Cevdet Atay ilk olarak Çamlıca köyünü ziyaret etti. Burada köylüler ile oluşturulan ortamda tüm sorunlar birebir görüşüldü. Vali Atay ile birlikte gelen kurum müdürleri de tüm sorunları not alarak kısa sürede çözülme sözü verdi. Vali Atay daha sonra Muratbey köyünü ziyaret etti. Burada köylüleri bizzat ziyaret eden Vali Atay’ın köy ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.

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