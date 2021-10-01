Gümüşova köylerinde ikinci doz aşılama yapıldı

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– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan ikinci doz aşı seferberliği kapsamında Gümüşova’nın bir çok köyünde aşılama gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ikinci doz aşılama haritasında sarı şehirler arasına giren Düzce’de aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda mahalle mahalle köy köy gezen mobil aşı ekipleri son olarak Gümüşova’ya gitti. İlçeye bağlı Adaköy, Ardıçdibi, Çaybükü, Dereköy, Elmacık, Selamlar, Sultaniye, Yakabaşı ve Yıldıztepe Köylerini ziyaret eden mobil aşı ekipleri ikinci doz aşılama sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptı. Ekiplerin 2. Doz aşı seferberliği çalışmaları ilerleyen zamanlarda il genelindeki tüm köylerde devam edeceği öğrenildi.

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