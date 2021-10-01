Çevresine kamera sistemi kurulan evde 72,5 kilo esrar ele geçirildi

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda 72 kilo 500 gram kubar esrar ile boyları iki metreyi geçen 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ev sahibinin bahçe ve ev çevresine gözetleme yapmak için kamera sistemi kurduğu ortaya çıktı.

Düzce’de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Akçakoca ilçesi Edilli köyünde oturan İ.D.G.’nin esrar elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçer Jandarma KOM ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelinin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada 72 kilo 500 gram kubar esrar ve boyları iki metreyi geçen 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelinin bahçe ve ev çevresine gözetleme yapmak maksadıyla kamera sistemi kurduğu, yetiştirdiği kenevirleri kurutmak için de evinin üst katına özel düzenek kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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