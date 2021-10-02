Okulları tek tek ziyaret ediyorlar

– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, bölgesinde bulunan tüm okulları tek tek ziyaret ederek faaliyet ve kurslar hakkında bilgiler vermeye devam ediyor.

Gençlere dönem boyunca çeşitli etkinlikler yaparak dikkatleri üzerine çeken Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, yeni dönem içinde hazırlıklarına devam ediyor. Çeşitli kursların tanıtımını yapmak için okulları ziyaret eden Merkez liderleri, son olarak Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi ve ortaokulları ziyaret etti. Burada okul yöneticileri ile tek tek görüşmeler sağlayan merkez liderleri, gençlik merkezinin tanıtımını yaptı. Merkezde yapılan faaliyet ve kurslar ile ilgili bilgiler veren liderler, tanıtımı ve duyuruların da yapılması için okul yöneticilerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

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