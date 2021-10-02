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Kadınlar bu kurslarda meslek sahibi oluyor Kadınlar önce öğreniyor sonra işyeri açıyor

İHA

Kadınlar bu kurslarda meslek sahibi oluyor Kadınlar önce öğreniyor sonra işyeri açıyor

– Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yürütülen Sosyal Dayanışma Merkezi Projesi kapsamında açılan kurslarda kadınlar öğrendikleri ile kendi kuaför dükkanlarını açacakları zamanı sabırsızlıkla bekliyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca desteklenen Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından uygulanan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) Projesi ile kadınlar hayata tutunuyor. Vakıf tarafından 2018 Mayıs ayından itibaren sadece kadınlara yönelik yürütülen SODAM Projesi ile kadınların iş olanağı bulabileceği meslek edindirme kursları açılıyor. Bu kurslar arasında yer alan saç şekillendirme kursu ise özellikle dezavantajlı kadınlara umut ışığı oluyor. Kursa 2,5 ay boyunca devam eden kadın kursiyerler hafta içi saat 09.30’da başladıkları eğitimlerine öğleden sonra 14.30’a kadar devam ediyorlar. Kurs süresince bütün ihtiyaçları ile yol masrafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor. Bugüne kadar 259 kursiyer sertifika almaya hak kazandığı kurslarda ayrıca kursu bitiren kursiyerlerde kendi işyerlerini açma imkanı da kazanıyorlar.

“2,5 ayda meslek sahibi oluyorlar”
Saç şekillendirme kursu hakkında bilgiler veren SODEM Koordinatörü Melek Çolak, “Saç şekillendirme kursu 9 Ağustos’ta başladı. 23 Ekim’e kadar devam edecek. Kursumuzda şu an 10 kursiyerimiz eğitim alıyor. Kursiyerlerimizi seçerken eğitimini aldığı işi yapması bizim için önemli. Bizim şu an var olan kursiyerlerimiz kendilerine kuaför salonu açmak ya da bu işi ilerletmek istiyor. Gerçekten meslek sahibi olmak isteyen kadınlarımız buradalar. 10 kursiyerimizden 3 tanesi kendi işyerini açmak istiyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak, kursiyerlerimizi kullandığı malzemelerde destekliyoruz. Kursiyerlerimiz aynı zamanda İŞKUR desteğinden faydalanıyorlar. Dışarıdan müşteri geldiğinde yaptıkları işlemin ücretini kendileri alıyorlar. Bu sayede hem pratik yapmış oluyorlar hem de ekonomik olarak aile bütçelerine katkıda bulunmuş oluyorlar. Kursiyerlerimiz burada eğitim alırken farklı kurumlarla da onları denetliyoruz. Burada sadece mesleki bilgi edinmekten de öte sosyal hayat bilgileri de kazanmış oluyorlar. Kurslarımız hafta içi olmak üzere 374 saat, 52 gün sürüyor. Yani kursiyerlerimiz burada 2,5 ay eğitim görüyorlar. Bu kursumuz bittikten sonra da yeni kursiyerlerimizi alarak eğitim sürecini döngüsel olarak devam ettiriyoruz. SODEM Projesine dahil olmak isteyenler vakfımıza bizzat müracaat edebilirler. Bu kurslarımızı proje kapsamında açtığımız için ayrı bir özen gösteriliyor. Kursiyerlerimiz eğitimlerini birebir tamamlamış oluyorlar. Kurslarımıza katılmak isteyenler bizlerle iletişime geçebilirler. 18 yaşını doldurmuş ve okuma yazma bilen herkes kurslarımıza başvuru yapabilir. SODEM Projesi ile birlikte bir başka projeye daha imza attık. Düzce’deki huzurevlerinde bulunan yaşlı kadınlarımızı burada misafir ediyoruz. Onları saç bakım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Talepleri olursa da güler yüzle onların işlemlerini yapıyorlar. Bu hafta huzurevimizin sakinlerini burada misafir ettik. Hem kursiyerlerimiz hem de yaşlılarımız mutlu oldular” dedi.

“Kursiyerler saç boyamasından pediküre kadar her şeyi öğreniyorlar”
Saç bakım ve güzellik öğretmeni Zeynep Karapınar ise kurslarda kursiyerlere meslekleriyle ilgili her türlü eğitimin verildiğini belirterek, “Dışarıda kuaför salonlarında yapılan işlemlerin çoğunu burada kursiyerlerimize öğretiyoruz. Boyama, kesim, fön çekme, maşa, manikür, pedikür gibi işlemeleri burada eğitim olarak veriyoruz aynı zamanda da dışarıdan gelen müşterilere uygulama yapıyoruz. 2,5 ayda bir kursiyerlerimiz yenileniyor. Burada eğitimi sonlanan kişi sertifikasını alıp mezun oluyor. Sonrasında yeni öğrencilerimizle devam ediyoruz. Buradan mezun olduktan sonra alınan sertifika ile birlikte ustalık belgesini alarak kendi işyerlerini açabiliyorlar" şeklinde konuştu.
Kursiyerler ise kuaför salonlarında işlerine yarayacak bütün bilgileri SODEM kursunda aldıklarını belirterek kurs bittikten sonra kendi işyerlerini açmak istediklerini ifade ettiler.
SODEM kursları ile kadınlara ayrıca kurumlarla işbirliği yaparak Aile Eğitim Programı, Cuma Sohbetleri programı, Madde ve İnternet Bağımlılığıyla Mücadele, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Afet Yönetimi, Kadın Sağlığı, Kanser Taramaları, Halk Sağlığı, Narkotik Polisi: Anne eğitimi, Kütüphane tanıtımı, Düzce yöresinin tanıtımı konularında da bilgiler veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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