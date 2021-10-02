Üniversiteye gelen gençleri Yazıcı karşıladı

Düzce Üniversitesi’nde başlayacak eğitim dönemi öncesinde kente il dışından gelen öğrencileri Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile personeli otogarda karşılayarak, “Düzce’ye hoş geldiniz” dedi.

Düzce Üniversitesi’nin 20212022 Eğitim Öğretim yılı pazartesi günü başlayacak. Üniversiteyi okumak için öğrencilerde hafta sonunda Düzce’ye gelmeye başladı. Düzce şehirlerarası otobüs terminalinde de öğrencilerin gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanırken kente gelen öğrencileri otogarda Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı karşıladı. İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda Düzce’ye ilk defa gelen öğrencilere hem şehir hakkında hem de Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün gençlere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Müdürü İsa Yazıcı ayrıca kullanabilecekleri tesisleri gençlere anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli de Düzce’ye gelen öğrencilere çeşitli ikramlar yaparak, kentin misafirperver yüzünü öğrencilere gösterdiler.

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