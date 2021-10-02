İki büyük meydan nezih bir cadde ile bağlanıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından başlatılan ‘Kent Estetiği Projesi’ kapsamında İstanbul Caddesinde çalışmalar sürüyor. Millet Bahçesi ile Cedidiye meydanını bütünleştirecek olan proje kapsamında servis yolunun yapım çalışmalarına geçildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından "Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm" sloganı ile başlattığı Kent Estetiği Projesinde caddenin servis yolu bölümündeki çalışmalar başladı. Alt yapı eksikliklerinin giderilmesiyle bir süre önce projenin uygulama çalışmalarına başlayan ekipler; kazıma, beton dökme, kaldırım taşı örme işlemlerinin ardından yeni ağaçları toprak ile buluşturmuştu. Son olarak Düzce Valiliği binası ile projenin bir başka etabı olan cephe giydirme uygulamalarına da geçilmişti.

Caddenin son durumunu yerinde inceleyen Başkan Özlü, orta bölümde servis yolu için çalışmalara başlandığını söyledi. Özlü, projenin tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi ve Cedidiye Meydanının nezih bir cadde ile birbirine bağlanıp bütünleşeceğini kaydetti.



"Gurur duyulacak güzergah olacak"

Düzce'nin çehresini değiştirmek için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Özlü; “Yaşadığımız bu güzel şehri daha iyi ve modern hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanını buluşturacak olan İstanbul Caddesinin her açıdan göze hoş gelen ve estetik bir hale büründürülmesi için gayret gösteriyoruz. Düzce bizim evimiz diyerek çıktığımız bu yolda emin adımlar ile ilerliyoruz. Caddede servis yolunun döşenmesinin ardından proje üzerinde olan cadde mobilyaları ve dekoratif sokak lambaları yerlerine konulmaya başlayacak. Millet Bahçesinden Cedidiye meydanına kadar şehir merkezimiz gurur duyulası örnek bir güzergah olacak. Düzce’nin en önemli noktalarından olan bölge şehrin gözbebeği haline gelecek” ifadelerinde bulundu.

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