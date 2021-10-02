Şehrin en büyük parkı açılış için gün sayıyor

– Düzce’de yapımı bitme aşamasına gelen "Millet Bahçesi" açılış için gün saymaya başladı. Millet Bahçesinde yapılan son rötuşları yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yakın zamanda park etrafındaki tellerin kaldırılarak halka açılacağının müjdesini verdi.

Düzce Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yapılan ve birinci etabı sona eren Millet Bahçesi açılış için geri sayım başladı. Avni Akyol Parkı ve İnönü parkının bütünleştiği Millet bahçesi birinci etap için son rötuşlar yapılıyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Millet Bahçesinin son durumunu yakından inceledi. Millet Bahçesinin dış donatıları, bitki örtüleri ve sosyal alanlarına kadar her noktasını karış karış gezen ve hem müteahhit firma yetkililerinden hem de birim müdürlerinden son bilgileri alan Başkan Özlü, bahçenin açılması için son çalışmaların yapılmasını istedi.



Birimler son rötuşları yapacak

Millet Bahçesinin açılışı için hazırlıkların yapıldığını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Bir süredir üzerinde çalıştığımız Millet Bahçesinde sona geldik. Millet bahçesini Ekim ayı içerisinde hizmete alacağız. Son detaylı çalışmalarımızı yaptık. Arkadaşlarımız son rötuşları yapacaklar ve Millet Bahçesini hizmete alacağız. Düzce’mize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediyesi ekipleri, bahçenin etrafındaki tellerin kaldırarak, yeni çiçeklerin dikimini gerçekleştirecek. Son rötuşların yapılmasının ardından Millet Bahçesi halkın kullanımına açılacak.

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