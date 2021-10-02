1,5 ton atık pil toplandı

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasındaki atık pillerin toplanması, eğitim ve bilinçlendirme projesi kapsamında, il genelinde düzenlenen atık pil toplama yarışması tamamlandı. Yarışma sonucunda öğrenciler tarafından 1 ton 520 kilogram atık pil toplandı.

Düzce Belediyesi ve TAP birlikteliğiyle Düzce ilindeki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve liseler arasında düzenlenen “Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” sonuçlandı.

Düzce genelinde bulunan ve yarışmaya katılan okullardan toplam 1 ton 520 kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırılırken, dereceye giren okullar da belli oldu. Yarışmanın birinciliğini 125 kilogram ile Sarıdere Kemeryanı İlkokulu alırken, Cumhuriyet İlkokulu 121 kilogram ile ikinci, Namık Kemal İlkokulu 85 kilo 75 gram ile üçüncü, Cumayeri Ortaokulu 65 kilo 82 gram ile dördüncü, Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu 60 kilogram ile beşinci, İsmetpaşa Ortaokulu ise 50 kilogram ile altıncılığı elde etti.

Dereceye giren okulların hediyeleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullara teslim edildi.

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