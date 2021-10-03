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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Düzce yürüyor yüzler gülüyor" devam ediyor

İHA

"Düzce yürüyor yüzler gülüyor" devam ediyor

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor’ projesi kapsamında katılımcılar bu hafta sonu Kent Ormanı Doğal Parkurunda yürüyüşe çıktı.
Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Düzce yürüyor yüzler gülüyor projesi kapsamında bu hafta katılımcılar Kent Ormanı doğal parkurda yürüyüş gerçekleştirdi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde doğada yürüyüş gerçekleştirmek isteyenler toplanma noktasında bir araya geliyor. Otobüsler ile yürüyüş parkuruna kadar getirilen katılımcılar daha sonra bölgede yaklaşık 34 saatlik yürüyüş gerçekleştiriyor. Bu haftaki rota ise Bahçeşehir Kent Ormanı oldu.
Vali Cevdet Atay, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Alay Komutanı Naci Akkaş, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, aileler ve gençlerle beraber Kent Ormanı Çakırlar İlkokulu arasındaki 4 bin 500 metrelik parkurda yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonunda Çakırlar İlkokulu bahçesinde katılımcılara kahvaltı ikramı yapıldı. Genci yaşlısı herkesin katıldığı etkinlikte doğal yürüyüş parkuru ile vatandaşlar doğal hayata adapte oldu.

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