Karanfil, “Sokağa terk edilen hayvanlar bizi üzüyor”

– Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, “Korona virüs pandemisi yasakları süresince bizlere arkadaşlık edip yalnızlığımızın giderilmesini sağlayan hayvanlarımızın terkedilmeye başladığına şahit olmak bizleri derinden üzmektedir” dedi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir açıklama yayınlayan Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, “Yaşanılabilir bir Dünya’da yaşam ortaklarımız bizden bir kap su, bir kap yemek ve sevgi beklemektedir. Korona Virüs pandemisi yasakları süresince bizlere arkadaşlık edip yalnızlığımızın giderilmesini sağlayan petegzotik hayvanlarımızın pat diye terkedilmeye başladığına sokaklarda şahit olmak, sağlık ve refahına verilen önemin azaldığını kliniklerimizde görmek bizleri derinden üzmektedir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda eksikliğini düşündüğümüz belediye sınırları dışındaki hayvanlara sağlanacak hizmetler ve mücadele için Özel İdarelere yetki ve sorumluluk verilmesinin, yaşadığımız sorunları önemli derecede azaltacağını düşünmekteyiz. Siyasi iradenin yapacağı yasal düzenlemelerle yetki ve sorumluluk boşluğu bırakmadan hayvanların barınma, beslenme, refahı ve yaşam haklarının teminat altına alınacağı ümidini bu 4 Ekim’de de taşımaktayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.