Düzce Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı

Mezun ettiği nitelikli öğrencilerle bilim, kültür, sanat, spor gibi alanlarda ve mesleki branşlarda Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunan Düzce Üniversitesi, 20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda Covid19 tedbirleri kapsamında düzenlenen mezuniyet törenleri beş gün süresince devam etti. Törenlerin ilk dört gününde; Enstitüler, Mühendislik, Teknoloji, Fen Edebiyat, Orman, İlahiyat, İşletme, Spor Bilimleri, Eğitim, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Ziraat Fakülteleri ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet mutluluğunu yaşadı.

Törenlere; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Fakültelerin Dekanları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, davetli konuklar, öğretim elemanları ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ile akademik birim yöneticileri, mezun olan öğrencileri tebrik ederek meslek yaşamlarında başarılar diledi. Öğrencileri, Düzce Üniversitesi’nin nitelikli eğitim olanakları sayesinde meslek yaşamına hazırladıklarını ve her yönüyle donanımlı bireyler olarak mezun ettiklerini ifade eden Düzce Üniversitesi Yöneticileri, mezunların; adalet, dürüstlük ve ahlak ilkeleri rehberliğinde devletine ve milletine faydalı çalışmalarda bulunacaklarına inandıklarını vurguladılar.

Açılış konuşmalarının ardından bölümlerini dereceyle bitiren ve mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Törenlerin son bölümündeyse kep törenine geçildi. Keplerini coşkuyla geleceklerini temsilen gökyüzüne fırlatan öğrenciler, meslek yaşamlarına adım atarak mezun olmanın gururunu, mutluluğunu ve heyecanını aileleriyle paylaştı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Düzce Üniversitesi olarak mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, meslek yaşamlarında başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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