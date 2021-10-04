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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi hastanesi ilklere imza atıyor

İHA

Düzce Üniversitesi hastanesi ilklere imza atıyor

Bypass (açık kalp) ameliyatlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ekibi, Düzce’de ilklere imza atıyor.
İleri düzey mitral kapak yetmezliği bulunan 65 yaşındaki Fatma Horuz, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ilk kez yapılan kalp kapağı ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Kardiyoloji Polikliniği’nde uzun süredir takip ve tedavilerine devam edilen 65 yaşındaki hastaya yapılan son tetkiklerinde ilaç tedavisinin yetersiz kalması nedeniyle ameliyat kararı verildi. Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, Dr. Öğretim Üyesi Melih Bal ile Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) ekibi tarafından ameliyata alınan hastanın mitral kapağı başarılı bir operasyonla değiştirildi.
Operasyon ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, “Hastamızın 34 seneden beridir hafif şikayetleri varmış. Sürekli kardiyoloji poliklinik kontrolleri, ilaç tedavileri almış. Ancak şikayetlerinin gittikçe artması üzerine son değerlendirmede; kalbin sol ventrikül ile sol atrium arasında bulunan mitral kapakta ileri düzeyde yetmezlik olduğu, kalbin geometrik yapısının bozulmaya başladığı anlaşılmış. İlaç tedavisinin fayda etmemesi nedeniyle ameliyat kararı verildi” dedi. Bütün açık kalp ameliyatlarının konsey kararı ile yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Uyar, açık kalp cerrahilerinin en az iki kardiyolog ve bir kalp damar cerrahi uzmanının ortak kararı sonucu uygulandığının altını çizdi.

“Hasta için en uygun teknik hangisi ise, onu uyguluyoruz”
Mitral kapak ameliyatında çeşitli teknikler bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyar, “Hepsini çok miktarda uyguladık. Doğrusu kalp durdurulup, 4 büyütmeli gözlüklerle kapağın kendisini ameliyat esnasında değerlendiriyoruz. Hasta için en uygun teknik hangisi ise, o şekilde kapağa müdahale ediyoruz” diye konuştu. Her ameliyatta olduğu gibi kalp cerrahisinde de olası riskler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Uyar, “Normalde risk yüzde 12 civarındadır. Ancak tabii ki hastaya göre risk skoru değişir. Kalp ameliyatı gereken bir hasta, ameliyat olmazsa neler olacağını söylemesek, anlatmasak sanırım daha iyi olur. Fakat şu kadarını söyleyebiliriz, iyi olmaz” ifadelerini kullandı.

İlklere imza atıldı
Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ekibinin mitral kapak ameliyatının yanı sıra hafta boyunca önemli operasyonlara imza attığını anımsatan Prof. Dr. Uyar, “Biz bu hafta aynı zamanda bir adet Benthal – De bono prosedürü aynı seansda aort kapak, asendan aorta, kalbin tüm atar damar sistemi (koroner damarlar) değiştirilme işlemi ve koroner bypass ameliyatı, yine aynı seansda şah damarı + koroner bypass ameliyatı yapıldı. Sanırım, aynı seansda Benthal + bypass çevre illerde hiç yapılmamıştır. Düzce’de de ilk defa yapıldı. Tabii güzel bir tesadüf olarak geçtiğimiz hafta kalp haftası imiş. Aslında böyle bir planımız yoktu, doğrusu ben de sonradan öğrendim. Düzce de bu düzeyde karmaşık kalp ameliyatlarının kalp haftasında yapılması da ayrıca enteresan oldu” dedi.
Ameliyata alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyar, hastanede takip ve tedavileri tamamlanan hastaların en kısa zamanda taburcu edileceğini belirtti.

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