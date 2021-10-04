Torunlarıyla mutfağa girdiler

Düzce Belediyesi, Yaşlılar Gününe yönelik gerçekleştirdiği vefa ziyaretlerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yaşlı bireylerin yanında olmayı sürdürdü. Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bünyesinde kurs gören öğrencileri babaanne ve anneanneleriyle buluşturarak mutfak etkinliği gerçekleştirdi.

Yaşlılar Gününü il genelinde vefa ziyaretleri gerçekleştirip, her zaman yanlarında olduğunu gösteren Düzce Belediyesi, düzenlediği bir dizi farklı etkinliklerle güne anlam kattı. Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle babaanne ve anneanneleri, eğitim gören torunlarıyla bir araya getirdi. Babaanne ve anneannelerini karşılarında gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Kısa sohbetin ardından torunlarıyla birlikte mutfağa giren yaşlı bireyler, birlikte hamur yoğurup pasta yaparken neşeli ve keyifli vakit geçirdi. Çocuk Kulübü yönetimi tarafından yaşlı bireylere günün anısına hediye takdim edilirken, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

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