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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü’den hayvanları koruma günü mesajı

İHA

Başkan Özlü’den hayvanları koruma günü mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Toplum olarak birlikte yaşama kararlılığını gösterebilmeli ve bu yönde adımlar atmalıyız“ dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününe yönelik bir mesaj yayımladı. Hayvan haklarının önemine dikkati çeken ve bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet eden Başkan Özlü, 3 yıl önce faaliyete geçirilen Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile bu yönde önemli bir yol kat ettiklerini belirtti.
Düzce Belediyesinin Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını Hayvanları Koruma Kanun ve Yönetmeli hükümleri kapsamında titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Başkan Özlü, “2 veteriner ve 31 personelimiz ile birlikte merkezimizde bulunan tüm hayvanlarımızla titizlikle ilgileniyoruz. Hastalığı bulunanları ameliyat ve ilaç takviyesi ile tedavi ederek iyileştirilmesini sağlıyoruz. Kısırlaştırma gereksinimleri bulunan hayvanlarımızı ise kısırlaştırıp ardından 21 gün dinlendirerek, sağlıklı şekilde doğal ortamlarına bırakıyoruz veya sahiplendirilmesini sağlıyoruz” dedi.

"Can dostlarımız için ne yapsak azdır"
Kısa süre içerisinde hayata geçirecekleri yeni proje ile barınakta bulunan hayvanların kendilerini doğal ortamlarında hissetmelerini sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Başkan Özlü, şunları kaydetti; “2 bin metrekarelik bir alan üzerine konuşlandırılacak ve bir nevi can dostlarımız için yaşam merkezi konumunda olacak. Can dostlarımız için ne yapsak azdır. Sadece Düzce merkezde değil ilçelerimiz genelinde de hayvan barınaklarının yapılarak can dostların yanında olmaları adına önemli adımlar atıyoruz. Toplum olarak birlikte yaşama kararlılığını gösterebilmeli ve bu yönde adımlar atmalıyız. Düzce Belediyesi olarak bunu her durum ve şart altında yapmak için çaba gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, can dostlarımıza vefayı ve hatırlamayı bir güne indirgeyerek hareket etmekten ziyade daima yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteyerek, hayvan hakları konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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