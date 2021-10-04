Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

– Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’de İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda iki farklı olayda 2 kişi gözaltına alınırken 8,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk olay Hebeler köyünde meydana geldi. Yığılca Sulh Ceza Hâkimliğinin arama kararına istinaden Hebeler Köyünde ikamet eden 1 kişinin evinde KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, narkotik köpeği ile yapılan aramada 4.75 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca Çerkez Taşköprü köyü D100 Karayolu üzerinde önleyici kolluk devriyesi ekiplerinin bir araç içerisinde yaptıkları aramada 1 gr metanfetamin ve 1 gr kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, kartuş, cam pipo ve cam aparatlar, ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili olarak tahkikatlara başlandı.

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