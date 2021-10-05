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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalbin için hareket, hareket için bisiklet

İHA

Kalbin için hareket, hareket için bisiklet

– Düzce Seri Gençlik spor ve İzcilik Kulübü, Dünya Kalp Günü'nde bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için bisikletleri ile kilometrelerce yol kat ettiler.
Dünya Kalp Günü'nde bir araya gelen Düzce Seri Gençlikspor ve İzcilik Kulübü üyeleri, "Sağlıklı bir hayat için pedalla" sloganı ile rota belirleyerek yola çıktı. Ekip üyeleri kilometrelerce kullandıkları bisiklet ile kalp hastalarını bisiklet kullanmaya yönlendirdi. Etkinlik hakkında bilgi veren ekip başkanı Yaşar Altun, “Sağlıklı kalmak ve kalp damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için sağlıklı beslenilmeli. Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı. Özellikle bisiklet kullanmaya gayret gösterilmeli. Bisiklet, diyabet riskini azaltır. Kasları güçlendirir. Duruşunuzu iyileştirir. Eklem ağrılarını azaltır. Fit olursunuz. Beyin fonksiyonlarında iyileşme olur. Yaşlanmayı geciktirir. Bisiklete binmek stresi azaltır. Bisiklete binmek, düzenli ritmik hareketleri nedeniyle insanı rahatlatır, bütün fizikî ve ruhî unsurların uyum içinde çalışmasını sağlar. Özellikle uzun süreli mukavemet sporlarında, ki bisiklet de bunlara dahil, 3040 dakika sonra endorfin salgılamaya başlıyoruz. Bu hormonlar bunalıma ve diğer psikolojik sorunlara iyi geliyor, insanları rahatlatıyor. Bisiklet belki ömrünüzü değil ama hastalıkları azaltarak yaşam kalitenizi arttırıyor" dedi.
Son yıllarda kalp hastalıklarındaki tedavi yöntemlerinde de değişme yaşandığına dikkat çeken Altun, "Geçtiğimiz yıllara kadar tamamen yatak istirahati önerilirken bugün hafif bir fiziksel aktivite terapinin parçası olmuş durumda. Bu aktiviteler arasında özellikle bisiklet kullanımı var. Bisiklet sayesinde en önemli kalp işlevlerinin yanı sıra kan deveranı da olumlu etkileniyor. Sonuçta çok daha ekonomik çalışan ve daha az yorulan bir kalp çıkıyor ortaya. Kalp krizlerine yol açan bütün etkenler geriliyorlar, düzenli fiziksel aktivite ile kalp krizi riski yüzde 50 düşüyor. Kalp hastalıklarına karşı en uygun seviye olarak, haftada, bisiklet veya başka sporlar ile 2 bin kCal yakımı belirlenmiş. Özetle bisiklet kullanımı; kilo verme, kalp akciğer sağlığı ve ruh sağlığı için olumlu etkilere sahiptir. Spor disiplinini yaşam biçimi haline getirmeye başlamış kişilerde neredeyse bütün hastalıklar azalıyor. Vücut en sağlıklı haliyle çalışmaya başlıyor” diye konuştu.

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