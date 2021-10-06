Minik kalplerden can dostlara ziyaret

Düzce Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabitilitasyon Merkezi'nde çocukları ağırladı. Hem hayvanları seven çocuklar hem de rehabilitasyon merkezinde ne gibi çalışmaların yapıldığını öğrendi.

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde, Çocuk Kulübünde eğitim gören çocukları ağırladı. Merkezi ziyaret eden ve can dostlarla keyifli bir gün geçiren çocuklara ilk olarak yöneticiler tarafından merkez hakkında bilgiler verildi. Daha sonra sokak hayvanlarının bulunduğu alanı gezen çocuklar, hayvanları sevmeyi de ihmal etmedi. Ziyaretin sonunda günün anısına fotoğraf çektiren çocuklar, şehir merkezinin belirli alanlarında köpekler için mama da bıraktı.

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