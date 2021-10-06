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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de kömür denetimleri başladı

İHA

Düzce’de kömür denetimleri başladı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ısınmadan kaynaklı hava kirliğinin önüne geçmek amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren kömür satışı yapan iş yerleri ve depolarını denetledi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde kömür satışı yapan iş yerlerinin denetimlerine başladı. Denetimler sırasında iş yerlerinin ruhsatları başta olmak üzere kömür satış belgeleri, satışı yapılan kömürlerin standartlara uygun olup olmadığına bakılmasının yanı sıra kömürlerin analiz raporları da incelendi.
Ekipler yapılan denetimlerde işyerlerine kalorisi düşük kömür satmamaları yönünde uyarılarda bulunulurken, vatandaşları da kalitesiz kömür kullanmamaları yönünde dikkatli olmaya davet etti.

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