Çatı katında düzenek kurup, Hint keneviri yetiştirmiş



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, evinin çatısına havalandırma ve aydınlatma düzenekleri kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren B.U., polisin baskınıyla yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, B.U.´nun Hint keneviri yetiştirerek, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. B.U.´nun evine yapılan baskında çatı katında kurduğu aydınlatma ve havalandırma sistemi ile Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Saksılarda ekili olan 51 kök kenevir ve 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-10-06 15:06:39



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