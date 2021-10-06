Düzce’de cankurtaranlar yetiştirilecek

– Deniz sezonunda binlerce hayat kurtaran cankurtaranlar yetiştirmek için harekete geçildi. Düzce Üniversitesi yüzme havuzunda cankurtaran eğitimleri yapılacak.

Yazın deniz kenarlarında hayat kurtarmak için görev yapan ve her yıl binlerce hayatı denizde boğulmaktan kurtaran cankurtaranlar yapılacak eğitimle yetiştirilecek. Düzce Üniversitesi yüzme havuzunda gerçekleştirilecek bronz ve gümüş cankurtaran eğitimi için 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek, cankurtaran eğitimi almasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek ve yüzme bilmek gerekiyor.

Kurslara başvuru için 12 Ekim son gün olarak belirtilirken, Bronz cankurtaran eğitimleri 13 15 Ekim ve Gümüş cankurtaran eğitimleri ise 1317 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kurslara başvurarak detaylı bilgi almak isteyenler ise 532 205 00 52 numaralı telefonu arayabilirler.

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