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Aşı kampanyasının ödülleri sahiplerini buldu Başkan Özlü’den gençlere aşı tebriği

İHA

Aşı kampanyasının ödülleri sahiplerini buldu Başkan Özlü’den gençlere aşı tebriği

Düzce Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gençleri aşıya teşvik için “Aşılan Çekilişe Hak Kazan” sloganı ile başlatılan aşı kampanyasının ödül töreni gerçekleştirildi. Tören de konuşan Başkan Dr. Faruk Özlü, gençlere, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin aşı ile aşılabileceğini ifade ederek, “Aşı karşıtlığının ne bilimsel ne de tarihsel karşılığı var” dedi.
Düzce Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gençleri aşıya teşvik için "Aşılan Çekilişe Hak Kazan" sloganı ile başlattığı 'Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar İçin Düzce Gençliği Aşılanıyor' kampanyasında ödül kazanan gençler için tören düzenlendi.
Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli’nin yanı sıra aşı kampanyasına katılarak hediye kazanan talihliler katıldı.

“Aşı karşıtlığının ne bilimsel ne de tarihsel karşılığı var”
Törenin açılışında gençlere seslenen Başkan Özlü, “Sizleri tebrik ediyorum. İnsanlık tarihi çok felaketlerden geçti. Çok salgınlar gördü. Bütün bunların hepsinden kurtuluşta en büyük etkenlerden biri aşılama çalışmaları oldu. Aşı karşıtlığının ne bilimsel ne de tarihsel karşılığı var. Aşı olmaktan başka çare yok. Ülkemiz genelinde hala ilk aşısını olmamış yüzde 13’lük bir kesim var. Bu çok üzücü bir durum. Aşı olmayanlar bizleri ve toplum sağlığını da tehdit ediyorlar. Bu bakımdan sizler çok güzel bir iş başardınız. Sizleri bir kez daha canı gönülden kutluyorum” dedi.
Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından geçilen ödül töreninde, 10 bisiklet, 10 tablet ve 100 powerbank sahiplerine teslim edildi.

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