Minibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de minibüsün, yolcu taşıyan minibüse arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D655 Karayolu Çoban mevkisinde meydana geldi. Tayfun Bali yönetimindeki 81 ABZ 056 plakalı minibüs, Yığılca ilçesi ile Düzce arası yolcu taşıyan Ali Gül yönetimindeki 81 BG 541 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücüler Bali ve Gül ile Veli Cellat, Mikail Akın ve Büşra Yıldız yaralandı. Veli Cellat, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Veli Cellat, hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-10-07 11:37:13



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