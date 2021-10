Doğu Marmara’daki kadınlar toplantıda bir araya geldi Kadınlar tarihi Konuralp’te pembe balon uçurdu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Marmara Bölge Toplantısına Bolu, Bilecik, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzce Doğu Marmara'daki kadınları bir araya getirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Serap Küçük, Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini desteklediklerini belirterek “Düzce’de şu an onun üzerinde kadın kooperatifimiz faaliyetine devam etmektedir. Kooperatifimize Kadın Girişimciler Kurulu olarak her türlü desteği veriyoruz. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi protokolü çerçevesinde ilimizde bulunan kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması konusunda çalışmalar başlatıldı. Vali Cevdet Atay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin’in öncülüğünde kadın kooperatiflerimizin üretimlerini yapabilmesi ve üretmiş oldukları ürünleri pazarlamaları için ‘kadın emeği merkezi’ kuruldu kooperatiflerimize 5 yıl ücretsiz tahsis yapıldı. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Düzce vizyonuyla hayata geçirildi. Kadın emeği merkezinde çalışanların çocuklarının eğitimi için ana okulu ve genç girişimciler için ofis imkanları sunulmuştur. Düzce’de kurulan bu merkezde kadınların iş hayatına daha sağlam atılmaları hedeflenmektedir. Amacımız ilimizde bulunan kadın kooperatifçiliğini yaygınlaştırmak, sürdürebilirliğini sağlamak ve üretimde kadınların yer aldığı bir yapının oluşturulmasıdır” dedi.



“Eğitimler başladı”

Küçük, Doğu Marmara bölgesinde yer alan kooperatiflerin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitelerinin ve rekabetçiliklerinin arttırılması hedefiyle Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Doğu Marmara temsilcisi Sevgi Saygın’ın öncülüğünde eğitim projesinin başladığını belirterek “Projemiz 18 ve 30 yaş arası lisans mezunu kadınlarla yapıyoruz. Eğitimlerimizin şu anda beyincisi yapılmaktadır. Amacımız yeni nesil kadınlarımı kurumsal sanayi ve iş dünyasına hazırlamak bölgemizde ekonomik açıdan ayakları üzerinde durabilin güçlü kadınların sayısını arttırmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.



“Kadın girişimini önemsiyoruz”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce nüfusunun yüzde 50sinin kadın olduğunu işaret ederek “Rakamlar kadın nüfusunun ciddi bir ekonomik değer oluşturma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Oda olarak kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini çok önemsiyoruz. Özellikle kadın girişimciler tarafından kurulan şirketleri daha yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bir ülkede çalışan kadın sayısı ne kadar yüksek ise refah düzeyi de o kadar yüksektir. Kadın istihdamı ne kadar düşük ise o kadar da yoksulluk var demektir. Aynı durum kadın girişimci sayıları için de geçerlidir. Gündemimizin en öncelikli konularından birisi mesleki eğitimdir. Direkt olarak sanayi ve teknolojinin ihtiyacı olduğu ve yakın zamanda ihtiyaç duyacağı mesleklerin eğitim sistemine dahil edilmesi gerekiyor. Erkeklerin yoğunlaştığı birçok sektörde kadınların da çalışmasını engelleyen bir durum yok. Avrupa’da da olduğu gibi birçok iş kolunda cinsiyet ayrımcılığını tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde aranan personel profiline çok daha rahat erişim sağlama imkanı olacaktır. Kadın kooperatifleri, kadın istihdamının artmasında ve kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik olarak kendilerini geliştirmelerinde en güvenli oluşumlardır. Odamız olarak kadın kooperatifçiliği ile kadınların güçlenmesi ve bilinçlendirilmesi, üretimin arttırılması, kadınların meslek sahibi olması ve ekonomiye katılımının arttırılması gibi unsurların güçlendirilmesi için her türlü desteği vermeye çaba gösteriyoruz. Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kamu teşviklerinin arttırılması gerektiğine inanıyoruz. Olimpik Anneler Kooperatifini hep destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Kadın Emeği Merkezi’ndeki çalışmalar son aşamalara geldi. Bu merkez tüm kadınlarımızın hizmetinde olacak. Potansiyel kooperatifçilik konularının araştırılması ve araştırma sonuçlarına göre kooperatif kurulması için yönlendirme çalışmalarının da yapılacağı bir sistem oluşturmak çok faydalı olacaktır. Bu süreçlerde Düzce Üniversitesi’nin de rol alması kadın kooperatifçiliğinin çok daha hızlı gelişmesine katkı sağlayacaktır. Kadın kooperatifleri sadece üretim odaklı olarak değil, dijital pazarlama dahil tüm pazarlama kanallarının da aktif kullanılacağı bir anlayış ile ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye çapında veya bölgesel ölçekte kadın kooperatifleri birliği kurulmasının çok daha kolektif bir çalışma imkanı yaratacağını ve ekonomimize çok daha büyük bir katma değer katacağını düşünüyorum. Kadın Girişimciler Kurulumuzun çalışmalarını takdir ediyoruz ve destekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri Hayata Dokunan İş Kadınları etkinliği çok başarılı oldu. Bundan sonra birçok başarılı çalışmalar yapılacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Düzce’yi çok seveceğinizi düşünüyor ve bundan sonra daha sık misafirimiz olmanızı diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan Kurul Başkanlarının da illerinde yapılan kooperatifleşme çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantı dilek ve temennilerinin ardından plaket ve hediye takdimi ile sona erdi.

Toplantı sonrası gün boyu süren programın ilk gezisi, Konuralp Müzesi ziyaretiyle başlarken daha sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Düzce Belediyesi Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu olan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde devam etti. Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Doğu Marmara Kadın Girişimciler Kurulu heyeti, Meme Kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular.

