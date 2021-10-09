Uğur Koleji Nil Çiçek’i konuk etti

Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi misafirlerini ağırladı. Özel Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesini ziyaret ederek hem okulu gezdi hem de okul hakkında bilgiler aldılar.

Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi yeni eğitim ve öğretim yılı başlamasının ardından Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Türkay ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çakır’ı Konuk etti. Okul kurucusu Gökhan Sarıgül ve eğitimciler ile bir araya gelen Çiçek, Türkav ve Çakır okul hakkında bilgiler alarak öğretmenler ile yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdiler. Ardından öğrenciler ile buluşan Çiçek, Türkav ve Çakır öğrencilere Uğur Okullarının eğitim modeli hakkında bilgiler vererek bir süre sohbet ettiler.

Okulu da gezen Genel Müdür Nil Çiçek ile Genel Müdürü Yardımcıları Elif Kürkav ve Mustafa Çakır daha sonra okuldan ayrıldılar.

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