Tanıtımı il müdürü Yazıcı yaptı

– Düzce’de gençlik faaliyetleri ve kurslar ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, bizzat tanıtım programlarına katılarak öğrencilerin soru ve görüşlerini dinledi.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin bir kısmına ev sahipliği yapan Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere yönelik Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetlerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yurdun konferans salonunda düzenlenen tanıtım programına Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı katılım sağladı. Bünyelerinde bulundurdukları gençlik merkezleri ve spor kursları ile ilgili bilgilendirmelerin ardından Müdür İsa Yazıcı bizzat öğrencilerin soru ve görüşlerini dinledi.

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