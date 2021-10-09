Amatör maçlar tüm hızı ile devam ediyor

– Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen basketbol turnuvası Bahçeşehir Spor Salonunda tüm hızı ile devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Düzce’de Amatör Spor haftası etkinlikleri çeşitli turnuva ve etkinlikler ile devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde başlayan 3x3 Streetball Turnuvası Bahçeşehir Spor Salonu’nda takımların katılımı ile devam ediyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı turnuvanın finali önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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