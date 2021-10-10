Jandarma ekipleri valiz içinde uyuşturucu buldu

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Düzce'de jandarma ekiplerinin yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yaptığı aramada valizin içinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde bulunan bir tesiste yol kontrolü uygulaması yapan Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM, JASAT ve trafik timleri, durdurdukları otobüste arama yaptı. Arama sırasında narkotik köpeğinin bir yolcunun bagajına tepki vermesi üzerine B.F. isimli yolcuya ait valizde arama yapan ekipler 13.6 gram esrar buldu. B.F. ise gözaltına alındı.

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