Yeni sanayinin ihalesi yapıldı

Toplu Konut İdaresi ve Düzce Belediyesi işbirliğinde Beslanbey Mahallesi’nde yeni yapılacak olan yeni sanayinin ihalesi TOKİ tarafından yapıldı. Çalışmalar önümüzdeki günlerde yer teslimi ile başlayacak.

Düzce Belediyesi yeni sanayi sitesi için anlaştığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda ihale tarihi belli olan Yeni Sanayi sitesinin ihalesi TOKİ tarafından yapıldı. İhaleye katılan firmalar arasından bir firma ihaleyi kazandı. Önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılarak Düzce’nin yeni sanayi sitesi inşa edilecek. Konu ile ilgili olarak TOKİ’den yapılan açıklamada; “Şehirlerimize modern ve güvenilir sanayi siteleri kazandırmaya devam ediyoruz. Düzce Merkez Beslanbey Mahallesi'nde yapacağımız Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi bugün yapıldı. Yeni sanayi sitesi projemizde 266 iş yeri olacak” ifadelerine yer verildi.

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