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Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda aday öğretmen olarak görev alan 8 öğretmen, girdikleri sınavları başarı ile geçmesinin ardından okulda yemin töreni ile görevlerine resmen başladı.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama okulunda yemin töreni heyecanı yaşandı. 8 öğretmen adayı okulda adaylık sürecinde çalışmalar gerçekleştirdi. Uygulamalı eğitimden geçen öğretmen adayları son olarak sınava girdi. 8 öğretmen adayı bu sınavda da başarılı olunca, okul bahçesinde yemin töreni düzenlendi. Düzenlenen törende öğretmenler yemin ederek resmen göreve başladı. Programda özel eğitim öğrencileri de gönüllerince eğlendi.

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