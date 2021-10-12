Cumayeri’nde temizlik çalışması yapıldı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Cumayeri Belediyesi ekipleri kente bulunan camilerin tuvalet ve şadırvanlarında dezenfektanla temizlik çalışması yaptı.

Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışmasına ara vermeden devam ediyor. Korona virüsün arttığı bu günlerde ekipler vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan camilerin tuvaletleri, abdesthaneleri ve şadırvanları temizlenerek dezenfekte edildi. Çalışmaların sıklıkla devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.