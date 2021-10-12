Düzce’de yeni yolların alt yapısı tamamlanıyor

Düzce Belediyesi tarafından kentin yaşam kalitesinin artırılması ve trafik sorununun azaltılması için başlatılan yeni yol açma çalışmaları sürerken bir yandan da açılan yolların altyapı çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, koordineli ve uyumlu bir şekilde dur durak bilmeden Düzcelilerin refahı için çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğünün kentin gelişmesi, ferahı ve huzuru için imara uygun yerlerde açtığı yol çalışmaları devam ederken yol güzergahında ve mahallelerde ikamet eden vatandaşların alt yapı ihtiyacı da Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından gideriliyor.



ÇamköyHal Kavşağı bağlanıyor

Düzce Belediyesinin kent merkezini kullanan araç sayısını azaltmak ve kuzey kolektörünü oluşturmak amacıyla Hal Kavşağından başlattığı yeni yol çalışmasının ikinci etabı başlarken kentin kuzeyinde yağmurlama ve kanalizasyon hatları da yeni yolların açılmasıyla birlikte bağlanıyor. Ekipler, Akınlar Mahallesinde yeni açılan yolların kanalizasyon ile yağmurlama hatlarını örmeye başladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yeni açılan yollar asfalta hazır hale getiriliyor.

Açılan yollar alt yapı çalışmasına uygun hale getirilmesinin ardından asfaltlama çalışmalarına başlanacak.

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