Pandemide aralıksız hizmet verdi

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansu Sav, Covid19 salgını döneminde Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde diyaliz hizmetlerinin kesintisiz tedavi devam ettiğini söyledi.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansu Sav, Düzce Üniversitesi Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi hakkında bilgi verdi. Kronik böbrek hastalığının kalıcı ve ilerleyici bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Sav, hastalığın ilerleyen dönemlerinde böbrek yoluyla atılan başta üre olmak üzere atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılamayınca diyaliz ve böbrek nakli yöntemlerine başvurulduğunu ifade etti. Hemodiyaliz ve periton diyaliz olmak üzere iki türlü Diyaliz yönteminin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sav, “Hemodiyaliz genellikle bir merkezde yapılan hastadan kanın alınması ve bazı işlemlere tabi tutularak temizlendikten sonra hastaya tekrar geri verilmesi işlemidir. Periton diyalizi ise hastanın karın bölgesine yerleştirilen bir kateter vasıtasıyla dışarıdan verilen sıvılar aracılığıyla kanın temizlenmesi işlemi olarak tanımlanabilir” dedi.



“Yeni, daha büyük ve modern bir mekana kavuştu”

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde hem periton diyalizi hem de hemodiyaliz işlemleri yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Sav, “Bu işlemler hastanemizin kuruluşundan kısa bir süre sonra başlatılmış ve halen devam etmektedir. Yeni hizmet binasının yapımı ile merkezimiz hem yeni, daha büyük ve modern bir mekana kavuşmuş, hem de tüm makinalar yenilenerek daha efektif bir hemodiyaliz hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Ücretsiz servis aracılığı ile hastalar evden alınarak merkeze getirilmekte, hemodiyaliz sonrası tekrar evlerine bırakılmaktadır. Periton diyaliz ünitemiz ise iki Nefrolog yönetiminde ve iki sertifikalı hemşire ile hizmet vermekte olup, hastaların tüm problemleri, eğitimleri, katater yerleştirme işlemleri ünitemizde ve hastanemizde gerçekleştirilebilmektedir. Hastaların tüm problemlerine 7/24 prensibi ile müdahale edilmekte ve çözülmektedir. Halen yaklaşık 20 takipli hastamız mevcuttur” diye konuştu.



“7 gün 24 saat prensibi ile çalışılmakta”

Yaklaşık 20 yıldır hizmet vermekte olan hemodiyaliz ünitesinin yaklaşık 70 hasta kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sav, ünitenin genellikle tam dolu şekilde hizmet verdiğini belirtti. 22 yeni makinenin kullanıldığını ünitede hem ayakta hem de yatan hastalara düzenli olarak ve ihtiyaç duyulduğunda acil hastalara da hizmet edecek şekilde yedi gün yirmi dört saat prensibi ile çalıştığını dile getiren Prof. Dr. Sav, iki Nefroloji uzmanı öğretim üyesi ve 5 hemodiyaliz hemşiresi ve sağlık memuru ile hastalara kesintisiz hizmet verdiklerinin altını çizdi.



“Her türlü teşhis ve tedavi olanakları mevcut”

Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde hastaların ihtiyacı olabilecek her türlü teşhis ve tedavi olanaklarının mevcut olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sav, “Gerek hemodiyaliz için gerekse de periton diyalizi için katater yerleştime işlemleri kendi ünitemizde ve ihtiyaca göre ameliyathane şartlarında yapılabilmektedir. Yine ayrıca hastalara kalıcı damar yolu oluşturulması denilen fistül işlemi de Kalp Damar Cerrahlarımız tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir. Diyaliz ihtiyacı olduğuna karar verilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgiler verilmekte, yapılacak işlemlerle ilgili görsel programlar izletilmekte, hemşireler vasıtasıyla eğitim verilmektedir. Seçilecek tedavi metodu hasta ve yakınlarıyla birlikte belirlenerek gereken müdahale ve girişimler yapılmaktadır. Ayrıca dünyada yeni yeni gündeme gelmiş olan ev hemodiyalizi ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir” şeklinde konuştu.



“Periton diyaliz kateterini kendi ünitesinde takabilen nadir merkezlerden biriyiz”

Hastalara yapılacak tüm küçük cerrahi işlemlerin ünite içinde gerçekleştirilebildiğini dile getiren Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Sav, “Periton diyaliz kateterini kendi ünitesinde takabilen nadir merkezlerden biriyiz. Özellikle kateter takılması ve periton diyalizine başlanması amacıyla çevre ve uzak illerden de hastalarımız zaman zaman bize başvurabilmektedir. Ayrıca kalıcı hemodiyaliz kateteri takılması işlemi de Kalp Damar Cerrahisi Bölümü ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilmektedir” dedi.



“Aylık ortalama bin seans civarında hemodiyaliz uygulanmaktadır”

Hemodiyaliz Ünitesi’nde hem Düzce hem de Bolu, Zonguldak, Sakarya ve İstanbul’dan da başvuran hastalara hizmet verilmeye devam edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Sav, “Yedi gün yirmi dört saat prensibiyle çalışmakta hem düzenli kontrole gelen hastalara, hem yatan hastalara hem de acile başvuran hastalara kesintisiz hizmet vermekteyiz. Aylık ortalama bin seans civarında hemodiyaliz uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.



“Pandemide hizmetimiz kesintisiz devam etti”

Covid19 salgını döneminde Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde diyaliz hizmetlerinin kesintisiz tedavi devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Sav, “COVID pozitif hastalarımız hastane bünyesinde oluşturulan ayrı bir hemodiyaliz ünitesinde hemodiyalize girmeye devam etmektedirler. Ayrıca yatış endikasyonu olan hastalarımızın da bu hastalar için ayrılmış özel ünitede takip ve tedavileri devam etmektedir” diye konuştu.



“Bölgesinde referans bir merkez”

Diyaliz ünitesi makine ve yatak sayısı mekanın genişliği ile orantılı olarak arttığını ifade eden Prof. Dr. Sav, yeni oluşturulacak mekanlarla daha fazla hastaya hizmet vermek mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi. Hastaların Düzce Üniversitesi Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi’ne güvenle ve her tür sorunlarının çözülebileceğini bilerek başvurabileceğini dile getiren Prof. Dr. Sav, “Bölgemizde referans bir merkez olarak kesintisiz hizmetimiz devem etmektedir. Son dönemlerde başlattığımız böbrek nakli işlemi de başarıyla gerçekleştirilmekte, ameliyat öncesi ve sonrası hasta hazırlığı ve takibi işlemleri özel servisimizde yapılabilmektedir” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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