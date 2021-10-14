Düzce’de sis etkili oluyor Görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

– Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis şehir merkezi, D100 Kara yolu Düzce kesimi ve şehrin bağlantı yollarında görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Düzce’de etkili olan sağanak yağışın ardından Düzce güne sisle uyandı. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. Bahçeşehir bağlantı yolunda sis sebebi ile kara yolu üzerinde sürücüler kontrollü ilerledi. Yer yer görüş mesafesi 100 metreye kadar çıkarken, Yetkililer yoğun sis nedeniyle sürücülerin farlarını yakmalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uyarak seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundular.

Ayrıca yüksek kesimlerden ise sis görsel görüntüler ortaya çıkarttı.

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