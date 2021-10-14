Öğrencilerin gelişimine katkı sunuyor

– Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Kariyer Merkezine Neden Gelmelisin?” başlıklı söyleşide Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı öğrencilerle bir araya geldi.

Merkezin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan ve Öğretim Görevlisi Zeynep Kömür’ün yönettiği programda, Dr. Senem Çolak Yazıcı, Kariyer Merkezi’nin öğrencilere ve Düzce Üniversitesi mezunlarına yönelik sunduğu eğitim, etkinlik ve danışmanlık hizmetleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Öğrencilerin Düzce Üniversitesi’nde eğitimlerine başlamasından mezun olmalarına kadar, kariyer basamaklarıyla ilgili kendilerine etkinlikler, organizasyonlar ve eğitimlerle destek olduklarını vurgulayan Yazıcı, mezunlara yönelikse iş arama süreçlerinde, özgeçmiş hazırlamada, iş yerinde nasıl başarılı olabilecekleri noktasında kariyerlerine katkı sunduklarını belirterek, Merkez olarak hem akademik hem de mesleki danışmalık faaliyetleri yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi’nin Mezun Bilgi Sistemiyle ilgili de bilgiler aktaran Senem Çolak Yazıcı, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayabilecek birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyerek etkinlikleri hem tüm öğrencileri kapsayabilecek şekilde, hem de bölüm bazlı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Staj Seferberliği ve Kariyer Kapısı platformları hakkında da faydalı bilgiler paylaşan Dr. Yazıcı, öğrencilerin Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nden nasıl faydalanabilecekleri hususunda yol gösterici açıklamalarda bulundu.

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