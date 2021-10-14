–Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli afet bilinci eğitmen eğitimi verildi. Eğitim sonunda başarılı olanlar Afet bilinci eğitmeni olacaklar.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programında; “Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi” alan üniversite personeli, görev yaptığı birimlerde, afet bilinci eğitmeni olarak çalışanların afetlere karşı farkındalık oluşturma sürecini yürütecek.

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırma amacıyla başlatılan eğitim; temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar, yangın, tahliye gibi konu başlıklarında katılımcılar bilgilendiriliyor.

Eğitim sonrasında sınava tabi olacak olan katılımcılar, başarılı olmaları halinde Afet Bilinci Eğitmeni olacak.

Gerçekleştirilen bu proje ile tüm ülkede afetlere karşı bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen AFAD; İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllülerle bilgilendirme sürecini toplumun her kesimine yaymayı hedefliyor.

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