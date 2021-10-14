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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İHA

DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

– DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün Düzce’de faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 6 şahıs yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün Düzce’deki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; 6 Irak uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller de incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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