UMKE ekipleri olası kaza ve afetlere hazır

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, yaptıkları tatbikat ile eğitimlerle olası afet ve kazalara hazır bekliyor.

Meydana gelebilecek olağanüstü durumlar, afet ve kazalarda afetzedelere medikal ilk müdahaleleri yapmak üzere kurulan ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten UMKE(Ulusal Medikal Kurtarma Ekipler) eğitim çalışmalarına hız verdi. Pandemi nedeniyle bir süre korona virüs vakalarına bakan ve UMKE faaliyetlerini yürütmeye çalışan ekipler, kış öncesi eğitimlerini zorlu koşullar altında gerçekleştirdi. UMKE ekiplerine uzman doktorlar tarafından teorik olarak 6 gün boyunca eğitimler verildi. Eğitimin son bölümü ise nefes kese pratik eğitimlere sahne oldu. UMKE ekiplerinin karşılaşabileceği her türlü kaza, afet, olağanüstü durum senaryoları hazırlanarak kurulan etaplarda hayat kurtarma eğitimi aldılar. 4 gün boyunca doğanın kucağında kalan ekipler, her türlü şartta ve koşulda hayat kurtarma eğitimi aldılar.

Eğitimlerde uzman doktorlar tarafından eğitilen UMKE ekipleri 4 gün süren pratik eğitimlerde ise dar alanlarda enkaz altı medikal müdahale ve kurtarma, olağan üstü afet durumlarında lojistik altyapı için çadır kurulumu, doğada hayatta kalma, yön bulma, eğitici ve zorlu parkurlarda, zamana karşı ekipler arası yarışma, çoklu trafik kazalarında medikal kurtarma, triaj kuralları, olay yeri yönetimi, çığ, deprem, yangın, sel felaketinde medikal müdahale ve kurtarma, kimyasal biyolojik radyoaktif ve nükleer saldırı ve tehtidlerde medikal müdehale, kurtarma, arınma ve ekipman, derin kuyu ve yüksek irtifada kurtarma, dağda arama kurtarma eğitim ve uygulamaları yaptı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan UMKE ekiplerine İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından sertifikaları verildi. UMKE ekiplerine yeni katılan kursiyerler ise sertifikalarını alarak Düzce UMKE ekiplerinin üyesi oldular. Eğitimlere katılan ekipler ise eğitimler sırasında kendilerine yardımcı olan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği’ne, Kaynaşlı Özel İdaresi’ne, Kaynaşlı Belediye Başkanlığı, Kaynaşlı İtfaiye Müdürlüğü’ne, Düzce itfaiye Müdürlüğü’ne, Düzce İl Özel İdaresi’ne, Düzce AFAD Müdürlüğü’ne, Düzce Belediye Başkanlığı’na teşekkür ettiler.

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