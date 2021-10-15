Yurtların önündeki otopark spor alanı oldu İl Müdürü Yazıcı ve öğrenciler açılış maçını yaptı

Düzce Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurtlarının önündeki otopark spor alanına dönüştürüldü. Öğrencilerin sosyal aktivite yapmaları için yapılan yeni alanın ilk maçını da öğrencilerle birlikte maç yapan Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı yaptı.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beçi’de bulunan KYK Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay kız öğrenci yurtlarının önünde bulunan otopark alanı sportif faaliyetlerin ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği spor alanına dönüştürüldü. Bu dönüşüm ile birlikte alan voleybol, basketbol, tenis sahaları ile birlikte spor aletlerinin bulunduğu alan yapıldı.

Spor sahalarının yapılmasının ardından açılışını da yine İl Müdürü İsa Yazıcı ve yurtlarda kalan öğrenciler voleybol maçı ile yaptılar. Keyifli anların yaşandığı voleybol maçında kazanan dostluk olurken, maç sonrası yurtlarda kalan öğrencilerle İsa Yazıcı bir süre sohbet etti. Otoparkın spor sahalarına dönüştürülmesinden dolayı mutluluklarını dile getiren öğrenciler, Gençli Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

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