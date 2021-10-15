Temiz Düzce için çalışmaya devam

Düzce Belediyesi, sonbahar mevsiminin gelişi ile birlikte şehir genelinde başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağaçlardan dökülen yaprakların temizliğinin yanı sıra cadde, sokak ve kaldırımların temizlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi, sonbahar mevsimiyle birlikte kent genelinde ana arterler başta olmak üzere, kaldırımlar ve yollara dökülen yapraklardan arındırıyor. Ekipler bakım çalışmalarını da gerçekleştirerek şehri kış aylarına hazırlanıyor. Günün erken saatlerinden itibaren şehrin birçok noktasına eş zamanlı olarak ulaşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağaçlardan dökülen yaprakların çevre kirliliği oluşturmaması için toplayarak iş makinaları yardımı ile taşıyor. Ekipler ayrıca; çim biçme, yabani ot, çalı ve mezarlıkların temizlenmesini sağlayarak herhangi bir sorun yaşanmaması için mesai sarf ediyor.

‘Temiz Şehir Düzce’ sloganına yakışır şekilde kentin her bölgesini pırıl pırıl yapmak için tüm imkanları seferber ederek çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlardan da çevreye daha duyarlı davranmaları konusunda çağrıda bulunuyor.

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