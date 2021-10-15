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Kurumların destek ve hibeleri kadınlara anlatıldı AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: “Kadınlar üretime daha etkili katılacak"

İHA

Kurumların destek ve hibeleri kadınlara anlatıldı AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: “Kadınlar üretime daha etkili katılacak"

Düzce’de düzenlenen toplantıda kadınların devlet destekleriyle kurabilecekleri iş modelleri anlatıldı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in ev sahipliği yaptığı toplantıda Düzce Belediyesi İş Kulübü, İŞKUR, Ticaret İl Müdürlüğü, KOSGEB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin kadı girişimcilere sağladığı olanaklar masaya yatırılarak, kadınların ülke ekonomisine sağlayabilecekleri olanaklar, konusunda bilgilendirme yapıldı.
Kadınların el emeklerinin ve evlerinde hazırladıkları ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması için yapabilecekleri girişimcilik çalışmalarında önlerinin açılması amacıyla düzenlenen program Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, kadın girişimciliği için kurumların sağladığı olanaklar anlatıldı.
Toplantının açılışında konuşan Ayşe Keşir, kadınların toplumun büyük bir kısmını oluşturduğunu belirterek, kadınların iş hayatında da var olması için yapılması gerekenleri anlattı. Keşir, “Biz bugün hayalleri olan kadınlar için buradayız. AK Parti döneminde farklı kurumların kadınların üretime katılması için pek çok desteği var. Hibeler var, fonlar var, 0 faizli krediler var. Bunların küçük bir kısmından bir kesim haberdar ama büyük bir kısmından haberdar değiliz. Biz bugün ilgili kurumların muhatapları, uzmanları, müdürleri kadınlarımıza bu destekleri anlatacak. Bu gün bunların yanı sıra bu fonları, hibeleri kullanan kadınlarımız var aramızda. Düzce’nin öncü kadınları bu kadınlar. Fark oluşturdular. Sizler o kadınlarla tanışacaksınız. Biz istiyoruz ki Düzce’de daha çok kadın hem girişimci olarak hem işveren olarak hem de kendini geliştirerek meslek sahibi olarak üretime katılsın. Aslında bütün kadınlar üretici, bütün kadınlar emekçi, evde ev kadını dediğimiz kadınlarda emekçi ve üretici. Biz bir katma değer üretilmesi, ülke ve Düzce ekonomisine bir katma değer üretilmesinin peşindeyiz. Biz ekibimizle inanıyoruz ki beraber bir kalkınma olacaksa, büyük Türkiye hayalimiz gerçekleşecekse 84 milyon kadın erkek omuz omuza gerçekleşecek. Sayın cumhurbaşkanımız ‘Kadını dışlayan bir toplum gücünün yarısından vazgeçmiş demektir’ diyor. Biz gücümüzün yarısından vazgeçmediğimizi göstermek için bu toplantıyı yapıyoruz” dedi.

“Belediye faaliyetlerinde kadın desteğini alıyoruz”
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise konuşmasında, belediye çalışmalarında kadınların desteklerini aldıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin yarısı kadın. Yani yüzde 50 yüzde 50’dir. Türkiye nüfusu 83 milyon ise bunun yarısı kadın. Cumhurbaşkanımız çok doğru ifade etmişler. Kadınları yok saymak ülkenin yarısını yok saymaktır. Dolayısıyla bunun farkında bir teşkilat olarak bu faaliyetleri çok çok önemsiyoruz. Bizim Düzce Belediyesinde çalışanlarında yarıdan fazlası kadın. Dolayısıyla Türkiye’de ki demografik yapıyı temsil ediyor. Kadınlarla ilgili yaptığımız faaliyetler arasında meslek edindirme kurslarımız var. Bunun dışında bir dağ çileği köyü kuracağız. Bunu da hanımların kurduğu bir kooperatif ve Düzce Belediyesi işbirliği ile yapacağız. Bununda meclisten kararını çıkarttık. İş kulübümüzde iş bulduğumuz 891 kişinin 385’i kadın. Yaklaşık yüzde 40’ı kadındır. Biz belediyenin bütün faaliyetlerinde hanımlarla beraber çalışıyoruz, onların büyük desteğini alıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz” ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından kurumlar, toplantıya katılan kadınlara hibe, fon ve düşük faizli destekler hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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