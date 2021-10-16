Uğurlu öğrenciler geri dönüşümü öğreniyorlar

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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– Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri evsel atıkları dönüştürerek kompost gübre haline getiriyorlar.

Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri evsel atıkları faydalı hale getiriyor. 9 ve 10. sınıf öğrencileri biyoloji zümresi liderliğinde Evsel atıkları kompost gübre yapmayı öğreniyorlar. Öğrenciler hem geri dönüşümü öğreniyorlar hem de doğayı korumayı.

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