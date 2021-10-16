Vali muhtarlarla bir araya geldi

– Düzce’de mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve sıkıntıları Vali Cevdet Atay tarafından tek tek dinlendi.

Vali Cevdet Atay, Düzce merkezde bulunan mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Merkez bulunan ve mahalle ile köylerinde ki sorunları tek tek anlatma fırsatı yakalayan muhtarlar, Vali Atay, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ve kurum amirlerinin bulunduğu toplantı da söz alarak sorunlarını aktardı. Taleplerini de ileten muhtarlar toplantının verimli geçtiğini belirterek, Vali Atay’a teşekkürlerini iletti.

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