120 sporcu madalya için mücadele etti Düzce’de iller arası halter yıldızlar ve gençler müsabakaları düzenlendi

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 120 sporcunun katılımı ile iller arası halter müsabakası düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği iller arası halter müsabakaları 18 Temmuz Spor Salonu’nda iki gün sürdü. Müsabakalara Bartın, Karabük, Samsun, Ankara, Çankırı, Bursa, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Amasya, Afyonkarahisar, İstanbul, Konya ve Düzce’den olmak üzere 70 erkek 50 kız toplamda 120 sporcu katıldı.

Yıldız erkeklerde Ankaragücü birinci, Kahramankazan Belediyespor ikinci, Cumayeri Belediyespor Kulübü üçüncü, Karabük GSİM dördüncü, genç erkeklerde Kahramankazan Belediyespor Kulübü birinci, Karabük GSİM ikinci, Ankara Askispor üçüncü, Bartın Akademik Spor Kulübü dördüncü, yıldız kızlarda Ankaragücü birinci, Konsopa Gençlik Spor Kulübü ikinci, Cumayeri Belediyespor Kulübü üçüncü, Bartın Akademik Spor Kulübü dördüncü, genç kızlarda Düzce Konsopa Gençlik Spor Kulübü birinci, Merzifon Belediye Spor Kulübü ikinci, Bartın Akademik Spor Kulübü üçüncü ve Ankaragücü dördüncü olurken Düzce, iller arasında genel sıralamada şampiyon oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.