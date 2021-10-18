– Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul’dan Ankara’ya gittiği esnada Düzce’ye uğrayarak, sağlık ile ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Düzce’yi ziyaret etti. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın karşıladığı Bakan Yardımcısı Aydın, Düzce’de ki sağlık projelerini dinleyerek ihtiyaçlar, değerlendirmeler ve önerilerde bulundu. Bakan Yardımcısı Aydın daha sonra Düzce Belediyesi’nin hizmete aldığı Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret ederek, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi.

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