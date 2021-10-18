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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dipsizgöl köyünde etnografya müzesi kuruldu

İHA

Dipsizgöl köyünde etnografya müzesi kuruldu

– Kaynaşlı’da bulunan Dipsizgöl köyünde öğretmenlerin girişimi ile okulda etnografya müzesi kuruldu.
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Dipsizgöl Köyünde kültürleri tanıtmak için İlkokul öğretmenler tarafından etnografya müzesi oluşturuldu. Öğretmenler öğrencilerden kültürlerini tanıtacak ürünler getirmelerini istedi. Öğrencilerde evlerinden kültürlerine özgü ürünler getirerek okulda bir sınıfı etnografya müzesi olarak hayata geçirdi. Okul öğretmenlerinden Dicle Say yaptığı paylaşımda; “Kaynaşlı Dipsizgöl İlkokulu etnografya müzemizi oluşturduk, öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı müzemizi ziyarete davet ettik. Milli kültürümüzü tanıyor ve tanıtıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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